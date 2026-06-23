Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 23 июня 2026Бывший СССР

Пенсионерка из ДНР назвала причину расстрела ее родных солдатами ВСУ

Москаленко рассказала, что ВСУ расстреляли ее сына из-за подозрений в лояльности ВС РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пенсионерка из Родинского в Донецкой Народной Республике Ирина Москаленко рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли ее сына и невестку из-за подозрений в лояльности к российским войскам. Об этом сообщает ТАСС.

«Детей моих подозревали, что они помогают русским военным. Начали нас бомбить дроном, начался большой пожар. Дети хотели потушить пожар, но не смогли. Им не дали украинские военные. (...) Их расстреляли из автоматов», — рассказала женщина.

Она отметила, что во время пожара она с малолетними детьми находилась в горящем доме, и ей удалось спастись лишь при помощи соседа.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на ВСУ у Красного Лимана. По его словам, Вооруженные силы России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о беспрецедентном масштабе атак ВСУ на Москву

    Россия заметно нарастила вывоз одной категории товаров

    Подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России

    Москвичам пообещали температуру выше нормы

    В управлении нацразведки США ликвидируют сотни должностей

    Отменивший визит в США глава МИД Италии прокомментировал скандал с Трампом

    Стало известно о беспрецедентной интенсивности атак БПЛА на Москву

    Российский лыжник-чемпион назвал предательством выступление на ОИ в нейтральном статусе

    Врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами

    Прохор Шаляпин встретился с медведем в горах Сочи и снял его на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok