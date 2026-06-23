Москаленко рассказала, что ВСУ расстреляли ее сына из-за подозрений в лояльности ВС РФ

Пенсионерка из Родинского в Донецкой Народной Республике Ирина Москаленко рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли ее сына и невестку из-за подозрений в лояльности к российским войскам. Об этом сообщает ТАСС.

«Детей моих подозревали, что они помогают русским военным. Начали нас бомбить дроном, начался большой пожар. Дети хотели потушить пожар, но не смогли. Им не дали украинские военные. (...) Их расстреляли из автоматов», — рассказала женщина.

Она отметила, что во время пожара она с малолетними детьми находилась в горящем доме, и ей удалось спастись лишь при помощи соседа.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на ВСУ у Красного Лимана. По его словам, Вооруженные силы России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.