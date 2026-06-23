Смерч обесточил тысячи домов в Кушве Свердловской области, пострадали 16 человек

Почти сто домов пострадали во время смерча в городе Кушва в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Природное явление нанесло ущерб инфраструктуре города

Администрация города уточнила, что в результате происшествия пострадало 99 жилых домов, полностью разрушены 32 строения. Также получили ущерб 25 автомобилей и 15 линий электропередач. В региональном управлении МЧС добавили, что ураганный ветер повалил деревья и сорвал несколько десятков кровель зданий. Без света остались более четырех тысяч частных домов.

99 домов пострадали от смерча

На территории свердловской Кушвы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Известно, что за медицинской помощью обратились 16 человек

Масштаб разрушений оценят в светлое время суток

Аварийно-восстановительные работы в Кушве продолжаются. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь местным жителям. В городе также развернули пункт временного размещения вместимостью на 50 человек. До этого был открыт ПВР, рассчитанный на 15 человек.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оперативно устранить последствия непогоды. «Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — заверили власти.

Первоначальную версию о торнадо отвергли в пользу смерча

Накануне в СМИ сообщили о появлении мощного торнадо в Свердловской области. На кадрах снятых очевидцами, запечатлено, как движущаяся воронка внушительного размера стремится к небу, подняв в воздух большое количество мусора.

На видео запечатлен смерч, а не торнадо, так как его в России не бывает, ведь это американское явление. Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо — это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США Александр Голубев начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России

Однако начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев посчитал, что на видео запечатлен смерч, а не торнадо, который обычно встречается в США. Он пояснил, что по физике процессы схожи, но торнадо охватывает большую территорию. Кроме того, термин некорректен для России.