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16:55, 19 сентября 2024Моя страна

Лебедь удачно зашел в гости к россиянке и не захотел уходить

Редкий лебедь удачно зашел в гости к жительнице Белгорода и не захотел уходить

Лебедю-шипуну захотелось зайти в гости к жительнице Белгорода — птица удачно оказалась в подворье и не захотела уходить. О редкой краснокнижной птице сообщается на странице Управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области во «ВКонтакте».

Увидев нежданного гостя, женщина позвонила в службу, после чего инспекторы оперативно выехали на место. Также жительница Белгорода смогла самостоятельно загнать пернатого в безопасное место — сарай или предбанник дома.

В управлении указали, что с краснокнижным лебедем все нормально. После недолгого сопротивления птица все же далась инспекторам. После этого пернатого отвезли ближе к воде и оставили в естественной среде обитания.

Ранее под Смоленском черный аист, считающийся очень редкой птицей, решил подойти ближе к людям ради спасения. Недавно также бизнесмен из Прибайкалья неожиданно нашел в тайге раненого рысенка. Россиянин вылечил его и приютил, подарив новый дом.

Помимо этого, стало известно о спасении домашнего кота по кличке Томас, которого оставили на границе в переноске. Активисты из Калининграда спасли животное. На ошейнике кота также заметили небольшую записку от его 80-летней хозяйки.

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      Варвара Кошечкина
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