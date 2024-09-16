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17:20, 16 сентября 2024Моя страна

Россиянин нашел в тайге раненого рысенка, вылечил его и приютил

Волонтер из Прибайкалья спас найденного в тайге раненого рысенка

Бизнесмен и волонтер из Прибайкалья, который занимается производством вездеходов, нашел в тайге раненого рысенка. Россиянин вылечил его и приютил, подарив новый дом. Его историю публикует SHOT.

Утверждается, что житель села Залари иногда ездит в полузаброшенную деревню Черная речка: там находится дом под реставрацию. В один из дней к молодому человеку и вышла дикая кошка.

«У рысенка-девочки были раны, похожие на укусы диких зверей. Александр вылечил ее, назвал Кирой и поселил в строящемся доме», — сказано в сообщении. Уточняется, что детеныш рыси растет ласковойым: любит людей и местного кота. При этом россиянин все равно понимает, что это дикое животное, так что сейчас ищет для Киры заповедник, чтобы позднее отдать ее в безопасное место.

На видео, публикуемом в сети, показано, как рысенок, словно обычный домашний котенок, играючи нападает на свою игрушку — белого медвежонка. Помимо этого, он точит коготки о картонные коробки, бегает за хозяином и лежит на подоконнике, глядя в окно.

Ранее активисты из Калининграда спасли кота по кличке Томас, которого оставили на границе в переноске. На ошейнике кота, найденного в Зеленоградске, также заметили небольшую записку. В письме 80-летняя хозяйка просила прощения за оставленного питомца.

Помимо этого, супружеская пара из Нижнего Новгорода приютила десятки диких кошек. У россиян теперь есть сервал, бенгалы, саванны и даже рысь Рикси. «Мы просто два кошатника. Если каким-то кошкам плохо — мы забираем их себе. У нас не приют, это просто наши коты», — пояснили они.

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      Варвара Кошечкина
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