Кейт Миддлтон скопировала наряд свекрови для визита в больницу

Герцогиня Кембриджская Кэтрин скопировала наряд матери своего супруга, принцессы Дианы, во время поездки в государственную больницу Queen Elizabeth Hospital. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли визит в лечебное учреждение в честь 72-й годовщины основания Национальной службы здравоохранения Англии. Для выхода герцогиня надела синее платье-рубашку британской марки Beulah London с белым воротником и длинными рукавами. Его стоимость составляет 525 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).

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Журналисты напомнили, что в похожем наряде выходила в свет принцесса Диана в 1985 году. Они предполагают, что выбор Кейт Миддлтон связан с 59-м днем рождения погибшей свекрови, празднование которого состоялось бы 1 июля.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в платье марки Faithfull the Brand. Через несколько часов после публикации фотографий папарацци в сети поклонницы полностью раскупили такие же экземпляры на сайте бренда.

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