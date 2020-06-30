Кейт Миддлтон одержала очередную победу над Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кэтрин одержала очередную победу над герцогиней Сассекской Меган: ее вновь признали самой стильной женщиной королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование платформы LovetheSales.com.

Согласно результатам, в период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, одежда как у герцогини Кембриджской распродавалась в три раза чаще, чем наряды как у Маркл. Так, за последние месяцы было распродано 14 из 16 образов Миддлтон и только один из шести нарядов герцогини Сассекской.

Отмечается, что образы Кэтрин стоят вдвое дороже, чем вещи у Маркл. Чтобы повторить один из нарядов жены принца Уильяма, покупатели должны были заплатить 420 фунтов стерлингов (36 200 рублей), а одежда жены принца Гарри обошлась бы в 184 фунтов стерлингов (15 850 рублей).

Стилист Джесси Стейн (Jessie Stein) отметила, что несмотря на регулярные звонки и конференции, проводимые через платформу Zoom из дома, Герцогиня Кембриджская уделяла своему внешнему виду больше внимания, чем герцогиня Сассекская.

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«Меган, очевидно, за время изоляции привыкла к более спортивной и домашней одежде. Я думаю, что новая жизнь вдали от королевской семьи также привела к падению спроса фанатов к ее нарядам. Кейт показала более ответственный подход к домашнему режиму и действительно обскакала Меган, продолжая свою благотворительную работу онлайн. Она стала чаще появляться в летних нарядах, вызывая симпатию публики», — прокомментировала Стейн.

Например, в начале мая жена принца Уильяма надела на одну из онлайн-встреч голубое платье с запахом британского бренда Boden. Спустя сутки после этой конференции в Zoom наряд стоимостью ​​60 фунтов стерлингов (5200 рублей) был полностью распродан.

В феврале Кейт Миддлтон заняла первое место в рейтинге самых модных королевских особ, составленном академией Fashion Reatil, также оставив позади Меган Маркл. Она набрала 47,8 процента голосов, в то время как за жену принца Гарри проголосовало 20,1 процента.

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