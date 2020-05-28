Названы главные ошибки в нарядах Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард (Ingrid Seward) назвала главные ошибки в нарядах герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

Во-первых, согласно правилам королевского дресс-кода, на официальных встречах женщинам необходимо появляться в шляпах. Однако в 2018 году на первую встречу с королевой Великобритании жена принца Гарри Меган Маркл пришла без головного убора. Кроме того, за время пребывания в королевской семье она выходила в свет без колготок, в мятой одежде и с неуложенными волосами.

Во-вторых, известно, что Елизавета II негативно относится к темному лаку для ногтей и просит жен британских принцев при выборе маникюра придерживаться светлых оттенков. Несмотря на это, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон иногда появляется на публике с темным маникюром. Аналогично поступала и Меган Маркл.

В-третьих, обе герцогини выходили в свет с большими сумками, хотя в королевской семье принято отдавать предпочтение элегантным миниатюрным аксессуарам.

Помимо этого, как Миддлтон, так и Маркл появлялись на официальных мероприятиях в нарядах с открытыми плечами, что тоже противоречит протоколу.

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По информации издания, в королевской семье есть еще одно правило, которое касается не только эстетики, но и удобства: женщины должны носить туфли на каблуках не выше 6 дюймов (15 сантиметров). «Учитывая то, как долго им обычно приходится стоять, носить невысокий каблук намного удобнее», — отметает Сьюард. Однако жена принца Гарри несколько раз нарушала и это правило.

Более того, членам королевской семьи запрещается носить рваные джинсы, короткие юбки, просвечивающие наряды. Также нельзя снимать на публике верхнюю одежду. Тем не менее герцогини нарушали и эти правила. Например, на одно из мероприятий Миддлтон надела платье длины миди, однако из-за ветра юбка поднималась и оголяла ее колени. А Маркл еще до свадьбы с принцем Гарри была замечена в джинсах.

В январе сообщалось, что покинувшая королевскую семью Меган Маркл перестала следовать правилам королевского дресс-кода и начала одеваться «как все». Папарацци сфотографировали ее в парке цвета хаки с подкладкой из искусственного меха, темно-синих зауженных джинсах, черном шарфе и коричневых высоких сапогах.

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