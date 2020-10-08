Невеста заказала платье в интернете и рассмеялась от горя во время примерки

Невеста купила свадебное платье в интернет-магазине и удивилась его внешнему виду, открыв посылку. Соответствующие фото и комментарии пользователей сети приводит Mirror.

23-летняя Меган Тейлор (Meaghan Taylor) опубликовала снимок наряда, который она заказала по выгодной цене в 60 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей). Девушка также разместила кадр, на котором она примеряет платье. На фотографии видно, что наряд мал героине материала, а его крой значительно отличается от заявленного в интернет-магазине.

Кроме того, прозрачная ткань, из которой было сшито платье, оголяла ее тело, а нанесенный принт не был похож на тот, что изображен на рекламном снимке. «Я была шокирована тем, что получила, оно выглядело абсолютно иначе», — поделилась впечатлениями невеста и добавила, что во время примерки она рассмеялась от горя.

В результате Тейлор попросила продавца вернуть ей деньги, однако получила отказ, поскольку не сохранила оригинальную упаковку. Тогда невеста заявила продавцу, что неудачное платье «разрушило» ее свадьбу, благодаря чему ей все же вернули деньги.

Ранее в октябре невеста показала в сети свадебное платье и прослыла «общипанной курицей». Анонимный пользователь поделился фотографиями невесты, на которых она позирует в двух подвенечных нарядах. Первое платье выполнено из полупрозрачной ткани и украшено перьями, а втором сделано из похожего материала и оформлено глубоким декольте и пышной юбкой. Юзеры раскритиковали невесту в комментариях.