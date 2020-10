Свекровь сравнила свадебное «платье мечты» невесты со скатертью в эфире шоу

Невеста выбрала «платье своей мечты» на свадьбу и подверглась критике со стороны будущей свекрови. На дискуссию, произошедшую в эфире телепередачи Say Yes To The Dress («Скажи платью да») на канале TLC, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Ведущая шоу о спорте Харриет (Harriet) во время примерки сказала присутствующим родственникам и работнику магазина, что хочет найти особенный подвенечный наряд, чтобы поразить своего жениха. «Я хочу, чтобы он расплакался. Если он этого не сделает — я вернусь обратно и пройдусь к алтарю снова», — подчеркнула женщина.

Кадр: видео TLC UK

Отмечается, что за свадебным образом в магазин невеста пришла в компании матери Шелли (Shelley), будущей свекрови Шэрон (Sharon), а также сестры Холли (Holly) и лучшей подругой Кирсти (Kirsty). Согласно материалу, старшие женщины хотели видеть Харриет в платье, которое напоминает наряд принцессы, а сестра и подруга советовали ей приобрести более облегающий вариант.

По информации издания, первое платье не понравилось присутствующим из-за блестящих деталей. «Они отвлекают, непонятно, куда именно надо смотреть», — поясняли они. В связи с этим стилист бутика по имени Гок (Gok) решил преподнести невесте другое платье с кружевным полупрозрачным подолом. Платье понравилось Харриет, однако свекровь обругала и этот выбор, сравнивая наряд со скатертью.

В конечном счете героиня материала купила похожее платье: от предыдущего его отличали вырез в зоне декольте и расположение бретелей. Кроме того, по мнению виновницы торжества, оно было более сдержанным из-за меньшего количества блестящих деталей.

В апреле невеста выбрала женственный наряд на свадьбу и была осмеяна за сходство со спортсменом. Макенна примерила длинное платье с кружевными рукавами и глубоким декольте и прозвала его идеальным. Однако сестра англичанки Эмма (Emma) сочла платье ужасным и сказала, что его пояс делает ее похожей на регбиста.