Сотни огненных муравьев искусали сестру невесты и испортили ей свадьбу

Пользовательница Reddit рассказала о нападении огненных муравьев, которому подверглась по пути на свадьбу сестры. Пост об этом появился в субреддите TIFU.

Садясь в автомобиль, девушка случайно наступила на насекомых, спасавшихся из затопленного муравейника. Она тут же почувствовала сильнейшую боль и лишь через три секунды обнаружила ее причину. «Это были огненные муравьи. В туфлях. На одежде. В волосах. В машине. Сотни муравьев», — пишет сестра невесты.

С помощью подруги девушка стала лихорадочно стряхивать насекомых, продолжавших кусать ее, а потом сбегала домой, чтобы помыть ноги, которые к тому времени начали распухать. В итоге она опоздала на десять минут, пришла без туфель, которые перестали налезать на отекшие ноги, и уже в церкви продолжала снимать себя муравьев. По ее словам, из-за этого свадьба была испорчена.

Красные огненные муравьи обладают сильным жалом и ядом, которые могут стать смертельно опасными для аллергиков. Родиной огненного муравья является тропическая Южная Америка.

В 2019 году сообщалось, что миллион муравьев-каннибалов сбежали из советского ядерного бункера в Польше. Они долгое время размножались в изоляции, питаясь друг другом.