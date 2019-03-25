Энтомолог позволил личинкам паразита расти внутри себя

Американский энтомолог Фил Торрес (Phil Torres) обнаружил у себя под кожей личинок насекомого и решил дождаться, когда они подрастут. Об этом сообщает издание Vice.

В начале марта Торрес работал в тропическом лесу в Южной Америке. По всей видимости, именно тогда его укусил комар, который был переносчиком яиц овода Dermatobia hominis, распространенного на юго-востоке Мексики, на севере Аргентины, в Чили и Уругвае. Почувствовав тепло, личинки вылупились из яиц и заползли под кожу в районе укуса.

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Через несколько дней Торрес заметил на спине припухлость и покраснение. Присмотревшись, он понял, что она вызвана поселившимися в нем личинками овода. Ученый немедленно рассказал о находке в Twitter и получил множество ответов от коллег, которые поздравляли его и признавались, что завидуют.

По словам Торреса, многие энтомологи мечтают, чтобы у них под кожей пожили личинки овода. «Мы считаем это практически делом чести, — объясняет он. — В тропиках Нового Света есть две такие вещи: во-первых, испытать укус муравья-пули, во-вторых, подцепить овода. Муравья я прошел несколько лет назад». Его немного разочаровало, что личинки оказались в таком труднодоступном месте. Он надеялся, что они будут жить на руке, где за ними проще наблюдать.

Торрес утверждает, что чувствует, как личинки ползают под кожей, а два или три раза в день ощущает в спине резкую боль, напоминающую пчелиный укус. Примерно через минуту она проходит. Других неудобств личинки не причиняют. Он ждет, когда они подрастут и полезут наружу, чтобы окуклиться. Это произойдет через четыре или пять недель. «В идеале я смогу их поймать, посажу в какую-нибудь грязь и увижу, как мои малыши становятся взрослыми», — говорит энтомолог.

В январе сообщалось, что жительница Великобритании обратилась в больницу с жалобами на боль во лбу. После осмотра выяснилось, что после поездки в Уганду под ее кожей поселились две личинки мухи.

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