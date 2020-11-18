Мужчина отказался сбрить бороду ради свадьбы и был поддержан в сети

Мужчина рассказал, как отказался сбрить бороду ради свадьбы. Пользователь Reddit с ником Geauxphish объяснил, что слишком дорожит растительностью на лице, чтобы пойти на этот шаг. У пользователей сети такая принципиальность была встречена поддержкой.

Автор поста пояснил, что должен быть одним из шаферов на свадьбе двоюродного брата. Невеста организовала общий чат в мессенджере, куда добавила и свою мать. Именно она, будущая свекровь, потребовала, чтобы все шаферы сбрили бороды.

По словам Geauxphish, большинство из них лысые, но с бородами. «Моя борода — часть моего стиля, и это единственные волосы, которые я могу отрастить. Поэтому я горжусь ими», — заявил он и отказался бриться. Мать невесты в ответ подчеркнула, что это лишь волосы и они отрастут.

«Но для меня это больше, чем "лишь волосы", так что я сообщил, что побреюсь только если она побреется налысо, ведь, в конце концов, это "лишь волосы"», — возмутился шафер. Он пояснил, что сама невеста не против бород, только ее мать.

Пользователи посчитали справедливым отказ бриться в такой ситуации. «Парни иногда проводят месяцы и годы, отращивая бороды, и она хочет избавиться от нее ради двух часов церемонии и фотографий? Ни за что!» — возмутился Bread0987654321. По словам sillierabbittrix, борода не предмет для церемонии, чтобы так с ней обращаться. Юзер the_truth_suckss отметил, что понимает просьбу подровнять и сделать бороду аккуратной, но никак не сбривать ее полностью.