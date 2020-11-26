Девушка совершила добрый поступок и осталась без возлюбленного

Девушка решила совершить добрый поступок: побрилась налысо и отдала свои волосы на благотворительность. После этого она осталась без возлюбленного: увидев подругу без волос он захотел расстаться. Своей историей она поделилась на Reddit.

Автор поста рассказала, что у нее были очень длинные волосы, которые доставали до пола. Недавно у ее матери обнаружили рак. Женщине назначили химиотерапию, из-за которой она облысела. Тогда ее дочь решила пожертвовать собственные волосы. Она обсудила эту идею с возлюбленным, и он согласился.

После этого героиня истории побрилась налысо и отнесла волосы в благотворительную организацию. Вернувшись вечером домой, ее бойфренд очень удивился. Он ожидал, что рассказчица отрежет только часть волос. На следующий день он сказал, что не может быть вместе с лысой девушкой, и отказался ждать, пока ее волосы отрастут.

«Итак, он бросил меня, уехал из моей квартиры и оставил меня одинокой, без волос и напуганной», — заключила автор публикации. Однако в комментариях на Reddit многие восхитились этим поступком.

«Подожди, пока он поймет, что волосы отрастают, а вот доброе сердце найти не так просто», — написал thewiz187. «Серьезно, не каждый же день встретишь женщину, готовую побриться налысо ради такого», — поддержал bunnyrut. Многие также предположили, что парень вскоре осознает, что упустил прекрасную девушку, однако будет уже поздно. Некоторые также посоветовали рассказчице радоваться тому, что она довольно рано узнала, каким человеком на самом деле был ее бойфренд.