Мужчина опубликовал фото своего кота и нарвался на полицейских

Пользователь Reddit под ником frostybab рассказал, как после опубликованной фотографии кота нарвался на полицию, которая нагрянула в его дом.

Однажды мужчина создал группу о кошках в Facebook, куда призвал своих друзей из соцсети. Со временем паблик разросся до 150 участников. В ноябре 2020 года автор поста опубликовал фотографию своей черно-белой кошки, которая живет с ним уже три года. Правда, он выложил старый снимок, на котором его питомец запечатлен еще котенком.

«Через 30 минут я получил сообщение, в котором говорилось, что "у меня есть час, чтобы вернуть их кошку, или, возможно, они вызовут полицию"», — рассказал frostybab. Послание пришло от человека, которому он когда-то отдавал свои старые вещи, но никогда близко с ним не общался. Более того, автор сообщения использовал матерные выражения и сильно оскорбил владельца питомца.

Как выяснилось позже, за несколько дней до этого у рассерженного пользователя Facebook сбежал котенок, и семья не смогла его найти. Она была уверена, что frostybab украл их питомца и выложил его фото. Объяснения мужчины, что в группе опубликован старый снимок, никак не исправили ситуацию.

«Некоторое время спустя перед моим домом стояли копы. Очевидно, он позвонил им и сообщил, что я украл их кошку. Я видел этого мужчину и его семью, стоявшую на тротуаре», — рассказал автор поста. Он объяснил полицейским, что у него есть документы на питомца, но разъяренная семья начала кричать на сотрудников правоохранительных органов, чтобы заставить их провести обыск в квартире frostybab — люди уверяли, что мужчина где-то спрятал их котенка. Полицейские отказались это делать, и мужчина начал кричать на хозяина дома. В конце концов, его забрали в полицейский участок, а семья ушла домой, ничего не сказав.

Frostybab заключил, что больше никогда не будет публиковать фотографии кошек в социальных сетях.