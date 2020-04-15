Хозяин тайно понаблюдал за кошкой и решил больше никогда не покидать дом

Пользователь Reddit с ником nirym установил скрытую камеру, чтобы тайно понаблюдать за своей кошкой во время своего отсутствия. Он признался, что после увиденного решил больше никогда не покидать дом.

14 апреля nirym опубликовал пост, в котором указал, что на полчаса оставил кошку одну дома. Вернувшись и посмотрев запись, он увидел, что в его отсутствие кошка выглядела встревоженной. Находясь в одиночестве, питомец громко мяукал. Затем она взяла в зубы веревку и ходила по квартире, словно ожидая, что хозяин начнет с ней играть. Юзер заключил, что после увиденного он вряд ли когда-нибудь сможет покинуть порог дома.

С ним согласились и многие пользователи в комментариях. «Эти грустные мяу. Напомнила мою старую кошку: когда все уходили спать, она сидела внизу лестницы и издавала такие же звуки», — вспомнил kefefs. Многие призвали юзера опубликовать другое видео — как он радует своего питомца. «Нам нужен такой ролик, а то у меня сердце разбито», — заметил sirfiggynewton.

В декабре 2019 года пользователь Reddit из мести намяукал на кота, когда тот ходил в туалет. Многие посетители портала сочли поступок напугавшего питомца молодого человека жестоким. Сам парень сетовал на то, что каждый раз, когда он идет в туалет, кот громко мяукает и даже царапает его.

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