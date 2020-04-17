Ведущий прогноза погоды провел эфир с кошкой из дома и умилил зрителей

Ведущий прогноза погоды на американском канале WFIE-TV Джефф Лайонс (Jeff Lyons) начал записывать выпуски вместе со своей кошкой Бетти. Из-за карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, ему пришлось работать из дома. Кошка мешала ему вести программу, поэтому во время одного из эфиров он взял ее на руки. Выпуск умилил зрителей и стал вирусным. Об этом Лайонс рассказал в Facebook.
После того как ролик с Бетти стал популярен в соцсетях, ведущий начал вести прогноз погоды вместе с ней, а также проводить прямой эфир с питомицей. Он отметил, что выпусками стали интересоваться даже те, кто живет в других странах и на других континентах.
Ранее бразильский журналист Маркаo ду Пову предложил создать для зараженных коронавирусом пациентов специальные концлагеря, где будут работать лучшие профессионалы. Зрители посчитали формулировку возмутительной, так как нашли в ней параллель с действиями нацистов, а журналист был отстранен от работы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения