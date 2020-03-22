В сети кошку с редким заболеванием спутали с летучей мышью и испугались

Кошка по кличке Люси, страдающая от редкого заболевания, стала знаменитостью в Instagram после того, как ее хозяйка создала для нее отдельный аккаунт. Пользователи платформы поначалу пугались внешнего вида животного, напоминающего летучую мышь, однако, узнав о том, что пришлось пережить Люси, прониклись к ней любовью, пишет издание Metro.

Темно-серая Люси породы сфинкс страдает от гидроцефалии, которая вызывает избыток спинномозговой жидкости. Из-за болезни у кошки сформировался череп нестандартной формы, а глаза стали чрезмерно выступать из глазниц, из-за чего ее путают с летучей мышью. Ее хозяйка, 44-летняя израильтянка Зилла Бергамини (Zilla Bergamini), вспоминает, что Люси испытывала сильное давление, когда была маленькой. Со временем давление питомца удалось нормализовать.

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По словам хозяйки, она влюбилась в Люси с первого взгляда. Она завела ей отдельную страницу в Instagram, на которую в настоящее время подписаны почти 24 тысячи человек. У тех, кто видит кошку в первый раз, внешний вид Люси вызывает неоднозначную реакцию. Одна из самых преданных фанаток Люси призналась ее хозяйке, что поначалу крайне негативно отнеслась к животному.

«Некоторые люди просто видят ее череп странной формы и странные глаза и думают, что она слишком уродлива, чтобы быть домашним животным», — сетует Бергамини.

Она подчеркивает, что питомцы с инвалидностью могут жить счастливой жизнью и дарить хозяевам столько же любви, сколько и любое другое домашнее животное.

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