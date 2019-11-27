Бритый хвост кота Аслана позабавил хозяина и стал мемом

Житель Канады Дон Сазерленд (Don Sutherland) опубликовал видео с домашним котом по кличке Аслан (Aslan) и сделал своего питомца знаменитым. Как сообщает Daily Mail, причина в том, как животному подстригли хвост.

По словам 22-летнего канадца, часть хвоста пришлось ампутировать, но перед операцией коту выбрили всю шерсть на хвосте, а также область крестца. Запись он опубликовал в Twitter-аккаунте. «У моего кота прошла операция, посмотрите на его хвост», — сообщил Сазерленд.

В ролике рыжий кот с необычной внешностью ходит по комнате. Видео посмотрели почти 10 миллионов раз и оставили более 617 тысяч лайков. Пользователи в комментариях рассказали, что их рассмешил вид питомца.

Многие отметили, что никогда не задумывались о том, как выглядит хвост животного без шерсти. GoldenSabie сообщила, что канадец испортил ее любое занятие — гладить хвост ее кота. «Теперь я никогда не смогу делать это, как прежде», — пожаловалась она. А hoesuueee обрадовался, что приметил ролик. «Я ведь мог прожить жизнь, так и не посмотрев это видео», — написал он.

Питомец вскоре стал мемом, при этом главным действующим лицом сделали именно его хвост. Часть тела кота представляли в образе слона, обезьяны бонобо, устройства «Плюмбус» из мультсериала «Рик и Морти» и мужского полового органа. Сазерленд рассказал изданию, что не ожидал такого преображения любимца — думал, что на хвосте Аслана после операции останется лишь несколько швов.

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