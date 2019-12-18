Кот с протезами лап стал звездой соцсетей

Кот по кличке Вито стал звездой социальных сетей после того, как его задние лапы были заменены на протезы. Об этом пишет «Би-би-си».

Питомец получил такие серьезные травмы, попав под машину в Милане. Его хозяева спортсменка Сильвия Готтарди (Silvia Gottardi) и ее жена в это время были в отъезде. Кот остался на попечении их друга, который оказал животному первую необходимую помощь.

Когда пара узнала о происшествии, они сразу же вернулись домой. Врачи были вынуждены ампутировать сначала одну лапу Вито. Они пытались спасти вторую, но из-за попадании в рану инфекции им не удалось это сделать. Отмечается, что многих котов с двумя ампутированными лапами усыпляют.

Сначала медики заменили лапы на временные протезы, а затем установили Вито постоянные. Они были изготовлены по аналогии с теми, что используют спортсмены. Кот успешно восстановился после операции.

В настоящий момент хозяева Вито активно ведут его Instagram, где публикуют видео и фото с питомцем. Судя по ним, кот часто играет и залезает на диван.

A cosa servono due gradini quando hai due schiave sempre a disposizione? Questo acquisto mi lascia perplesso... #vituzzosuperstar #bioniccat Фото опубликовано @vituzzosuperstar

Ранее в сети стал популярным кот, издающий звуки, похожие на приветствие. Пользователи соцсетей сочли поведение животного вежливым.

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