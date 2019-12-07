Вежливый кот обрел популярность в сети

В сети набирает популярность видео в Instagram, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звуки, похожие на приветствие на английском: Well, hi! («Ну, привет!»).

В ролике животное убегает от черного кота Тома и прячется за холодильником, а затем издает звуки, очень похожие на приветствие. Пользователи соцсетей решили, что животное здоровается, и сочли его вежливым. Некоторые даже отметили «южный акцент» Гамбино, а другие восхитились гостеприимностью кота.

Видео с Гамбино и Томом набрало более одного миллиона просмотров в интернете. У котов появились собственная страница в Facebook и YouTube-канал.

Летом 2016 года в сети стал популярен ролик с кошкой, осторожно потрогавшей лапой вишенку. Пользователи соцсетей назвали питомицу вежливой и деликатной.

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