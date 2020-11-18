Девушка посмотрела историю браузера парня и узнала неприятную тайну

Пользовательница Reddit под ником Ok-One-5936 рассказала, что рассталась с парнем после того, как посмотрела историю его браузера. Она неожиданно узнала неприятную тайну о том, что возлюбленному не нравится ее фигура.

Девушка заявила, что живет с парнем около двух лет. За это время ее возлюбленный неоднократно изменял ей: Ok-One-5936 видела его переписки с другими женщинами, однако каждый раз прощала предателя. «Мы "проработали" это и решили попытаться остаться вместе в основном потому, что любовь ослепила меня», — рассказала автор поста.

По словам Ok-One-5936, после измены возлюбленный дал ей пароль от смартфона, чтобы девушка всегда могла проверять его переписки. Однажды она решила посмотреть, что тот искал в интернете. Как оказалось, парень набирал в Google фразу «что делать, если мой партнер набрал вес». Сам он оправдал свой поступок тем, что общался на эту тему с друзьями, поэтому решил почитать статьи, чтобы поддержать разговор.

Пользовательница Reddit смирилась с таким объяснением, но через несколько месяцев снова обнаружила тот же вопрос в истории браузера. При этом в комментарии к посту Ok-One-5936 написала, что действительно немного поправилась, но проблема явно преувеличена — у нее остался тот же размер одежды, что и был несколько лет назад. В конце концов девушка написала, что решила взять перерыв в отношениях и на время переехать к матери.