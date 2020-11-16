Мужчина случайно обнаружил своего порнодвойника

Пользователь Reddit с ником succforbucc поделился историей о том, как случайно обнаружил, что у него есть двойник, который снимается в порно.

По словам мужчины, он сидел в очереди в его любимый ресторан. Мимо проходил незнакомец, который сказал герою, что его внешность кажется очень знакомой. Рассказчик в шутку ответил, что он снимается в порно. «На самом деле я не снимаюсь в порно, я просто подумал, что будет забавно посмотреть на его реакцию. Он показался мне нормальным человеком», — объяснил он свою реплику.

Однако незнакомец неожиданно для автора истории согласился с этим и назвал имя порноактера, погуглив фотографии которого мужчина увидел своего двойника. Рассказчик добавил, что не будет называть имя своего близнеца из мира порно, потому что не хочет, чтобы читатели знали, как он выглядит.

Ранее другой пользователь Reddit при просмотре порно заметил актрису, поразительно похожую на его супругу. Герой всерьез допустил, что жена втайне от него снималась в порно, хоть они и знакомы с 19 лет. Однако затем они вместе изучили и сравнили отличительные черты, к примеру, родинки, и пришли к выводу, что актриса в порно — это другой человек.