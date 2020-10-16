Двухлетняя девочка случайно разослала знакомым матери ее голые фото

Жительница американского штата Огайо дала своей двухлетней дочери телефон, чтобы отвлечь ее, пока она сушит волосы и переодевается. Играясь, ребенок несколько раз сфотографировал голую мать и случайно разослал снимки ее знакомым через Snapchat, пишет Daily Mail.

О проделке дочери 30-летняя Эмили Шмитт узнала лишь после того, как один из коллег прислал ей сообщение, в котором поблагодарил за фото. Позже выяснилось, что двухлетняя Карсин разослала несколько снимков примерно 15 знакомым Эмили. Среди них были друзья из университета, а также бывшие клиенты и коллеги женщины из агентства недвижимости. «Я чуть не сгорела со стыда. Думаю, я тогда буквально умерла на минуту и ожила, чтобы объяснить людям, что произошло», — рассказала Шмитт.

Многодетная мать, у которой, помимо Карсин, еще трое детей, сразу извинилась за отправленные снимки. Оказалось, что кому-то достался снимок потолка и ног, однако были и фотографии обнаженной женщины, запечатлевшие ее сзади. «Я работаю в агентстве своих родителей. Когда я на следующий день пришла в офис, мой папа-брокер заявил: "Смотрите, а вот и порно-звезда нашей компании"», — вспомнила женщина. Она отметила, что в конечном счете отнеслась к произошедшему с юмором и даже поделилась своей историей в соцсетях. Кто-то из знакомых посмеялся, а кто-то посочувствовал и даже рассказал о похожих ситуациях из своей жизни.

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