Звезда «Волчонка» завел аккаунт на порносайте и выложил видео

Исполнитель главной роли в сериале «Волчонок» (другое название — «Оборотень») Тайлер Пози завел аккаунт на порносайте OnlyFans. Об этом сообщает TMZ.

28-летний актер также выложил проморолик, с нарезкой видео с различных съемок, в которых участвовал, и личными фотографиями. Видео заканчивается кадром, на котором Тайлер играет на гитаре полностью обнаженный.

Тайлер Пози — не первая знаменитость, зарегистрировавшаяся на OnlyFans. В августе артистка Белла Торн заработала более миллиона долларов за сутки после регистрации на сайте. Вскоре после этого она пообещала фанатам обнаженные фотографии за 200 долларов, но выложила лишь фото в нижнем белье. Это вызвало критику со стороны поклонников актрисы.

Пози также снялся в сериалах «Братья и сестры», «На Запад», «Тайны Смолвиля», «А теперь — апокалипсис», «Отмена» и в фильмах «Очень страшное кино 5», «Йоганутые» и «Госпожа горничная».