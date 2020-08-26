Начавшая сниматься в порно звезда Disney заработала миллион долларов за сутки

Бывшая звезда фильмов Disney Белла Торн заработала миллион долларов на сайте OnlyFans, где можно распространять эротические фотографии и видео по платной подписке. Об этом сообщает Page Six.

Уточняется, что начавшая снимать порно артистка установила рекорд на портале, заработав такую сумму всего лишь за сутки. Представитель сайта рассказал, что Торн достаточно активно работала над развитием личной страницы и много общалась с поклонниками.

О том, что знаменитость создала собственный аккаунт на OnlyFans, стало известно 21 августа. Подписка на ее контент стоит 102 доллара за полгода. Кроме того, фанаты актрисы могут подарить подарки из составленного ею списка, в который входят собачья подстилка, гамак, дозатор для алкогольных напитков и рождественские надувные игрушки.

Белла Торн сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» и «Смешанные».