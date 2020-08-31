Белла Торн собрала миллионы долларов на порносайте и не стала выкладывать порно

Бывшая звезда фильмов Disney Белла Торн собрала с фанатов два миллиона долларов на сайте OnlyFans, где можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке, после чего объявила в Twitter, что не планировала выкладывать порно.

Как сообщает NBC News, многие поклонники потребовали вернуть средства, утверждая, что Торн якобы обещала голое фото за 200 долларов, однако заплатившие фанаты получили снимок актрисы в купальнике. Торн заявила, что никогда не утверждала, что собирается выкладывать фотографии в обнаженном виде, назвав эти сообщения ложью.

Как сообщает Insider, модели, выкладывающие порноролики и откровенные фото на портале, раскритиковали актрису и потребовали «распределить заработанные деньги». Ее обвинили в обмане пользователей. После регистрации Торн администрация OnlyFans ввела ограничение по сумме, которую можно заплатить за контент, что также вызвало гнев моделей и других пользователей сайта. Артистка позже принесла извинения за произошедшее, заявив, что хотела «снять стигму с секса и секс-работы», а также «убрать негатив вокруг слова секс» и привлечь больше моделей на сайт.

22-летняя певица заработала миллион долларов за неполный день после регистрации на OnlyFans и собрала два миллиона долларов менее чем за неделю.