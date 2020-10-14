Рэперша Карди Би случайно выложила голое фото и была завалена ответами поклонниц

Американская рэперша Карди Би случайно выложила в Instagram Stories голое фото, после чего была завалена ответными обнаженными снимками от поклонниц. Об этом пишет New York Post.

Хип-хоп-исполнительница удалила пост спустя несколько минут, после чего прокомментировала произошедшее в Twitter, опубликовав запись своего голоса. «Ах. Господи. Господи, почему, ***** [черт возьми], ты создал меня такой ***** [невероятно] тупой идиоткой? Почему, почему, почему, почему», — сокрушалась Карди Би.

28-летняя артистка заявила, что больше не хочет думать о произошедшем: «Что было, то было. Дерьмо случается. ***** [Ничего], это даже не впервые происходит. Я же вообще стриптизершей работала. Ох, боже».

Поклонницы рэперши в качестве поддержки принялись выкладывать в соцсети собственные обнаженные снимки с хэштегом #boobsoutforcardi («сиськи наружу ради Карди»). Хип-хоп-исполнительница собрала ответные фото в своем Twitter, на момент написания заметки их набралось несколько десятков.