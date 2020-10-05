Снимок гениталий читавшего про них рэпера слили в сеть

Фото пениса рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) слили в социальные сети. Об этом сообщает New York Post.

Снимок всплыл, в частности, в Twitter. В комментариях к посту интернет-пользователи признались, что теперь поняли, почему хип-хоп-исполнитель постоянно читает про свои гениталии в песнях.

Другие пользователи с подозрением отнеслись к утечке, отметив, что 30-летний рэпер незадолго до этого завел аккаунт на сайте OnlyFans, где можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке. Слив откровенного фото посчитали попыткой привлечь внимание к сайту — Tyga предлагает фанатам контент за 20 долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что аккаунты на OnlyFans также завели актриса Белла Торн и исполнитель главной роли в сериале «Волчонок» Тайлер Пози.

В сентябре американский актер Крис Эванс засветил в Instagram фотографию с обнаженными гениталиями.