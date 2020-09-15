Актер из «Мстителей» нарушил молчание после публикации фото с гениталиями

Американский актер Крис Эванс нарушил молчание после публикации фото с гениталиями. Он опубликовал новый пост в своем Twitter-аккаунте.

«Теперь, когда я привлек ваше внимание... Голосуйте 3 ноября!» — написал артист из «Мстителей». Таким образом он напомнил о президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре.

Публикация набрала более 700 тысяч лайков, в комментариях поклонники и коллеги восхитились тем, как Эванс воспользовался ситуацией с появлением своего интимного фото в сети. «Мой мальчик! Горжусь им. Привлек мое внимание», — отреагировала актриса Джейми Ли Кертис. «Ты сделал это для нашей страны», — написала артистка, модель Джамила Джамил.

Некоторые комментаторы отметили, что ситуация вокруг снимка Эванса демонстрирует двойные стандарты в отношении мужчин и женщин. В то время как актера поддержали после публикации снимка, многих артисток травят за появление подобного контента.

Ранее Эванс засветил в Instagram фотографию с обнаженными гениталиями. 39-летний актер поделился в Instagram-stories записью с экрана iPhone, как его семья играет в Heads Up. В конце видео на несколько мгновений открылась фотопленка актера, откуда и воспроизводилось видео. Среди фотографий поклонники Эванса разглядели фото мужских гениталий. Вскоре публикация была удалена.