Актер из «Мстителей» засветил фотографию с гениталиями и порадовал фанатов

Актер Крис Эванс, исполняющий роль Капитана Америки в франшизе «Мстители», засветил в Instagram фотографию с обнаженными гениталиями. На публикацию обратило внимание издание Mashable.

39-летний актер поделился в сторис Instagram записью с экрана iPhone, как его семья играет в Heads Up. В конце видео на несколько мгновений открылась фотопленка актера, откуда и воспроизводилось видео. Среди фотографий поклонники Эванса разглядели фото мужских гениталий. Вскоре сторис была удалена из аккаунта актера.

Тем не менее ошибка актера порадовала его фанатов. Они посмеялись над неожиданностью ситуации и невнимательностью актера. Многие пользователи призвали не распространять сохраненные скриншоты сторис, призвав уважать личные границы Эванса. Обсуждение ситуации вывело его имя на первое место в трендах Twitter. Актер пока не прокомментировал произошедшее.

В 2019-м сценаристы блокбастера «Мстители: Финал» Кристофер Маркус и Стивен Макфили объяснили, откуда в фильме появились шутки про ягодицы Капитана Америки. Создатели картины рассказали, что никому не нравился костюм персонажа, поэтому они решили высмеять его. Кроме того, они отметили, что первым фразу «Это задница Америки» произнес актер Пол Радд, играющий Человека-муравья.