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Американец приютил говорящего на русском языке незнакомца и разгневал родителей

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Фото: Rich Smith / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Top_Course_9280 рассказал, как помог незнакомцу, который говорил на русском языке и оказался один в США. Американец приютил его у себя дома, однако такая помощь разгневала родителей — позже они наказали подростка.

17-летний автор поста сообщил, что его семья иммигрировала из Казахстана пять лет назад, поэтому он хорошо знает русский язык. Однажды подросток был в торговом центре и неожиданно к нему с друзьями подошел человек и сообщил, что оставляет им студента по имени Иван.

По словам Top_Course_9280, незнакомец прибыл в США по программе обмена из Молдавии, и неизвестный обманул его, сказав, что они покажут ему дорогу к месту, где он будет жить. Переговорив с Иваном по-русски, автор поста принял решение взять иностранца в свой дом.

Гость из Молдавии был крайне благодарен за помощь, позже он по видеосвязи пообщался со своими родителями и девушкой, заверив, что все будет хорошо. Американец предупредил о госте родственников, однако мать и отец все равно были крайне недовольны таким решением. Между ними произошел спор, но в итоге они разрешили Ивану остаться на ночь в гостиной.

Через некоторое время незнакомцу удалось связаться с администрацией школы — она нашла ему другого партнера по программе обмена. Автор публикации заметил, что за помощь Ивану его наказали, запретив выходить из дома. Он же посчитал, что родители крайне строго отнеслись к его состраданию.

В комментариях многие поддержали действия подростка. Некоторые заметили, что понимают переживания родителей, однако сочли некорректным наказание сына за желание помочь человеку, пусть и незнакомому. SammyLoops1, как и несколько юзеров, посчитал поведение парня неоправданно рискованным. «Надо было обратиться к охране торгового центра. Да, все закончилось хорошо, но точно такой же шанс, что это могло привести к чему-то плохому», — заметил комментатор.

Ранее россиянин рассказал на Reddit, как родители, желая проучить проблемного сына, отправили его в военную школу-интернат за рубеж. Но в итоге он не захотел к ним возвращаться, решил жить отдельно и добился успеха. Рассказ вызвал восхищение у иностранцев в комментариях.

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