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Русский случайно оказался в чате американцев и осыпал их матом

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Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Несколько друзей из США создали чат, в котором переписывались между собой, но по ошибке одним из пользователей оказался неизвестный им русский. Такой историей поделился пользователь Reddit под ником tjmaxal. Публикация набрала более 25 тысяч лайков.

По словам автора, у него около десяти друзей, с которыми он регулярно переписывается в групповых чатах. Однако в мае 2019 года при создании нового чата произошла ошибка: юзер добавил старый американский номер одного из знакомых и оказалось, что им пользуется другой человек. Вместо контакта по имени Скотт (Scott) в переписке стал писать случайно добавленный неизвестный русский. Он оставлял им сообщения почти год, при этом осыпая матом.

Впервые они это заметили только в конце февраля — начале марта 2020 года. «Мой друг Скотт врывается в чат, но пишет все кириллицей. Мы не можем понять, шутит ли он так или это что-то другое, поэтому скопировали текст в онлайн-переводчик», — рассказал tjmaxal.

Судя по опубликованным на Imgur скриншотам переписки, «русский Скотт» требовал перестать писать ему в чат, но использовал при этом множество нецензурных слов. В связи с этим американцам не особо помог переводчик: им лишь показывалось, что незнакомец много ругается на неизвестном для них языке. По словам юзера, их крайне развеселила такая переписка.

Еще некоторое время они подозревали, что это их друг, настоящий Скотт, так шутит над ними. Однако вскоре Скотт позвонил tjmaxal и спросил, почему ему никто из них не писал и не звонил уже почти год. «Получилось, что мы не поздравили его с днем рождения и Рождеством. Конечно же, мы отпраздновали эти события со злым русским Скоттом!» — пояснил автор поста.

Ранее пользователи Reddit нашли вопрос одного из юзеров сайта Quora, который усомнился в повсеместном использовании русского языка в России. Их рассмешило то, что юзер заявлял о меньшей значимости русского в стране по сравнению с английским.

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