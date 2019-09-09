Американец заговорил на русском и расстроил родственницу

Пользователь Reddit под ником brightred_ рассказал, что живет в США, но продолжает общаться с братом на русском языке. Однако это осудила его мачеха-американка. По ее словам, ему следует говорить на английском в ее присутствии.

16-летний юзер, уже более пяти лет проживающий в Америке, отметил, что мачеха не знает русского, а для него это родной язык. «Я и мой брат были в гостиной, играли в видеоигры и общались на русском. Наша мачеха зашла в комнату и села», — описал он ситуацию.

По словам пользователя, они не обратили на родственницу внимания, однако через 15 минут она подчеркнула, что очень невежливо в ее присутствии говорить на незнакомом языке. «Мы сказали, что в разговоре никак ее не упоминали. Она же настояла на том, чтобы мы говорили на английском. Но мы проигнорировали ее и продолжили общение», — пояснил brightred_.

Он попросил совета у сообщества — стоило ли ему послушаться мачеху и был ли он на самом деле груб. Мнение пользователей разделилось, но большинство посчитало, что это не было невежливым поступком. «Мне кажется, с ее стороны было довольно неприлично ожидать от вас общения на английском и усложнять общение, чтобы было удобнее ей», — написала facecuntlol. Это была пассивная агрессия с ее стороны, уверен BlueL4zer. «Она могла начать разговор с вами», — заметил он.

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