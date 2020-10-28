Россиянин проучил родителей, добился успеха за рубежом и восхитил иностранцев

Россиянин рассказал на Reddit, как родители, желая проучить проблемного сына, отправили его в военную школу-интернат за рубеж. Но в итоге он не захотел к ним возвращаться, решил жить отдельно и добился успеха. Рассказ бывшего жителя Челябинска с ником SentToTurk вызвал восхищение у иностранцев на Reddit.

По словам автора, он рос непослушным ребенком, в старших классах его два раза задерживала полиция. Мать и отец решили перевоспитать сына и против воли ребенка отправили его в закрытое учебное заведение в Туркменистане.

В школе говорили на туркменском, а не на русском, поэтому с самого начала рассказчик столкнулся с трудностями. Однако одноклассники помогали ему и через год он начал свободно говорить на местном языке, а оценки стали улучшаться.

«Родители звонили или писали мне раз в месяц, а обычно полностью игнорировали. Посещали раз в год, или я приезжал в гости к ним. К тому моменту для меня между нами уже ничего не было», — описал свои ощущения автор.

Мать и отец одним летом отказались принять сына дома, поэтому он самостоятельно жил в городе Мары на юге Туркменистана. Там он встретил девушку по имени Огульгерек, с которой стал постоянно проводить время. Позже он познакомился с ее родителями и они приняли юношу в семью. Через полтора года он закончил школу и только тогда родители предложили ему вернуться в Россию, на что автор ответил отказом.

Рассказчик пояснил, что спустя несколько лет он доволен своей работой — он пилотирует штурмовики Су-25 и имеет воинское звание. «Моя сестра и другие члены семьи пытаются наладить отношения между мной и родителями, но я не заинтересован в этом», — заключил он.

В комментариях иностранцы положительно оценили успехи россиянина и признали, что родители действительно неправильно поступили с ним. Публикация набрала более 17 тысяч лайков. Пользователь с ником MaxFuryToad высказал предположение, что и до отправки в Туркменистан подросток постоянно был в одиночестве и испытывал дефицит родительского внимания, что и привело к проблемам. «То, что они считали твое возвращение в Россию самим собой разумеющимся, показывает, что они не знали тебя и не заботились о тебе, воспринимая лишь как проекцию себя», — подчеркнул комментатор.

Были и те, кто занял сторону родителей. Так, Squish_the_android посчитал действия матери и отца тем шансом, который спас подростка от тюрьмы.