Пригожин раскрыл траты на услуги ЖКХ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг почти 70 тысяч рублей в месяц, из которых около 20 тысяч — это плата за электроэнергию. Расходы на «коммуналку» он раскрыл порталу Teleprogramma.pro.

Продюсер отметил, что он и его супруга певица Валерия живут в одной и той же московской квартире на протяжении 18 лет. «Нам присылают счета, и мы все оплачиваем, — заверил Пригожин. — Вот смотрю последнюю квитанцию: ЖКХ — 41 975 рублей. И плюс от "Мосэнерго" 20 тысяч рублей. Вот получается 60 с небольшим тысяч».

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Пригожин сообщил, что ему также приходится ежемесячно выкладывать 2,5 тысячи рублей за интернет и 5 тысяч — за уборку территории. «Если брать мировые стандарты, то услуги ЖКХ у нас не завышены, — отметил продюсер. — В Лондоне и Швейцарии в районе тысячи долларов люди платят. В валютном эквиваленте мы приближены к Западу. Но только мы получаем не в валютном эквиваленте».

По словам продюсера, его пожилая мама, проживающая в 60-метровой квартире, тратит на коммунальные услуги около 10 тысяч рублей в месяц, при этом ее пенсия «чуть больше этой суммы». «Если бы не было нас, то она бы просто не смогла все это оплачивать», — посетовал Пригожин.

Ранее в феврале модель и бывшая участница российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала, что платит за электричество в Монако, где она временно проживает, около 500 евро (44,5 тысячи рублей) в месяц. В России платежи за жилищно-коммунальные услуги не такие высокие, подчеркнула Боня. По ее словам, общая сумма в квитанции на родине не превышает 12 тысяч рублей.

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