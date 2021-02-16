Виктория Боня пожаловалась на высокие коммунальные платежи за границей

Модель и бывшая участница российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня платит за электричество в Монако, где она временно проживает, около 500 евро (44,5 тысячи рублей) в месяц. На дорогую «коммуналку» за границей звезда пожаловалась в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Боня отметила, что ей приходится самостоятельно вносить все коммунальные платежи. «В Монако за свет выходит 500 евро в месяц, — сообщила знаменитость. — Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат».

В России платежи за жилищно-коммунальные услуги не такие высокие, подчеркнула Боня. По ее словам, общая сумма в квитанции на родине не превышает 12 тысяч рублей. «Это все вместе: свет, отопление, даже охрана», — уточнила модель. Она отметила, что старается без задержек платить по счетам.

Ранее, в январе, Боня во время прямого эфира в Instagram рассказала, как ей в свое время пришлось жить в Москве на улицах и ночевать на вокзале. По словам модели, она приехала в столицу из Читинской области (ныне — Забайкальский край), и в городе у нее не было ни друзей, ни знакомых. «Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это», — подчеркнула знаменитость.

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