Боне пришлось вызвать скорую сразу после дня рождения

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня вызвала скорую помощь сразу после 41-го дня рождения в Дубае, ОАЭ. Она рассказала об этом в Instagram-сторис.

«Короче, день рождения закончился доктором и скорой помощью. Вот как же так бывает? Вот я рассказываю: 41 год исполнился и все — сразу доктора вызываем. Сейчас будут делать укол», — сказала Боня.

Затем ведущая рассказала, что она мучается от болей со вчерашнего дня, и показала, как иностранный врач набрал лекарство в шприц, чтобы сделать ей укол. «Он говорит, что видел много женских поп», — подписала ведущая и пошутила в разговоре с доктором на эту тему.

В следующих сторис Боня рассказала о том, что у нее межреберная невралгия, и добавила, что боли уже прошли. Ведущая показала, как наклеила тейпы на шею и спину, после чего ей стало легче.

В октябре Виктория Боня предложила подписчикам увеличить губы без инъекций за 300 рублей. Она пригласила подписчиков на свой курс, в котором поделится этими упражнениями, по «символической цене» 300 рублей.