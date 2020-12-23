Боню заподозрили в романтических отношениях с Маратом Сафиным

Телеведущую и бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню заподозрили в романтических отношениях с бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Она выложила их совместный снимок на своей странице в Instagram.

«Марат @flymonkeyrus поделился рецептиком маринованного лосося в соевом соусе и молоке...Это было очень вкусно! Я считаю, что мужчины готовят лучше женщин. Согласны?», — подписала она снимок. Также ведущая опубликовала несколько сторис, в которых она спрашивает подробности о рецепте у Сафина, который находится рядом.

Подписчики сразу отреагировали на фото и начали предполагать в комментариях, что Боня и Сафин — «не просто друзья».

«Фото называется: 189 раз уже переспали! И прекрасно», «Уж не знаю, какая у вас с Маратом дружба, но глаза светятся и вы, Вика, так и сияете, как счастливая женщина», «Очень теплые фото! На вас приятно смотреть. Надеюсь, вы вместе или будете», «Виктория, вы такие классные. Вы были бы идеальной семьей!», «Побольше совместных видео нам», «Идеальная пара», —отметили поклонники.

Ранее Боня раскрыла «руководителей истребления человечества». По ее мнени, ВОЗ — «одна из первых, кто занимается этим». Весной она опубликовала серию постов, в которых связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы».