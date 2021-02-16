Культура
 
Последние новости
Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР
Врач связал плохой запах изо рта с симптомами COVID-19
Образ Рианны с обнаженной грудью разозлил религиозных фанатов
На Украине началась регистрация вакцины AstraZeneca
Силовики с дубинками и щитами устроили игру в уличные беспорядки со школьниками
Водитель нашел в своем обеде редкую жемчужину за десятки миллионов рублей
Украина назвала покупку электроэнергии в России неизбежной
В Кремле назвали условия продления льготной ипотеки
США признали бесполезными продаваемые Украине списываемые катера
Новости партнеров
Прослушать новость

В полиции не стали возбуждать дело на Пригожина по просьбе Шнурова

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В полиции не стали возбуждать дело на продюсера Иосифа Пригожина по просьбе музыканта Сергея Шнурова. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат продюсера Сергей Жорин.

По утверждению юриста, постановление об отказе в возбуждении дела было вынесено во вторник, 16 февраля. «Я и раньше говорил, что никаких угроз убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью не было. И мы надеемся, что полиция проверит это заявление на состав заведомо ложного доноса. Потому что, на мой взгляд, при написании заявления Шнуров прекрасно понимал, что никакой угрозы жизни и здоровья от Пригожина в его адрес не исходит», — рассказал адвокат продюсера. Он отметил, что отказ МВД от дела был лишь вопросом времени.

Жорин также прокомментировал сам поступок лидера группы «Ленинград». «Это абсолютно утопичное действие, поскольку никакого состава преступления нет. Но что меня больше удивляет — это противоречие тому образу, который Шнур создавал себе долгие годы. Такого уличного хулигана, правдоруба и так далее. Эта череда его странных действий — неоднозначный вопрос на пресс-конференции, заявления в полицию на Пригожина. Но, может быть, это и есть настоящий Шнур, а все, что он показывал нам раньше, было обманом», — подытожил защитник. Он предположил, что рокер мог находиться в нетрезвом состоянии, когда решал подать заявление в полицию.

27 января текущего года сообщалось о том, что музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Он обвинял шоумена в угрозах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полиция отказалась возбуждать дело на Пригожина по жалобе Шнурова
Продюсер «Ласкового мая» пожурил Шнурова из-за заявления на Пригожина
Адвокат Пригожина прокомментировал заявление Шнурова
Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина
Другие материалы рубрики
Культура00:0122 января

На последнем дыхании

Пандемия лишила российских музыкантов публики и денег. Как они пытаются выжить?
16:0410 февраля

Россияне назвали Толстого и Достоевского великими поэтами

15:1810 февраля

27-летний бойфренд Бритни Спирс публично оскорбил ее отца-опекуна

14:5010 февраля

Сальма Хайек пожаловалась на расизм в Голливуде

Культура00:0421 января

Ночи черные

Кинг, Али и Малкольм Икс: иконы афроамериканской истории возвращаются на экран и воюют с ФБР
13:5910 февраля

Актер Семчев рассказал о прелестях жизни в СССР

13:4010 февраля

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

12:0210 февраля

Богомолов назвал Россию страной вертухаев и рабов и порадовался этому

Культура00:0120 января

«Будь моей деткой»

Он продюсировал Beatles и Ramones, мучил жену и сел за убийство актрисы: в тюрьме умер Фил Спектор
11:0010 февраля

Звезда «Универа» обнаружила сообщение о своей смерти

10:1510 февраля

Умерла режиссер фильма «Дворцовые молчания»

09:3710 февраля

Бритни Спирс впервые прокомментировала скандальный фильм о своей жизни

Россия
Российский врач назвал способ уберечься от деменции
«Увидел, что племянница курит, и убил»
Насилие, принуждение к абортам и убийства чести: как Кавказ стал одним из опаснейших мест для женщин
Восемь тысяч россиян зарегистрировались на «Конкурс политологов»
«Если не начнем лечение, опухоль убьет нашего сына»
Лешу спасет только протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
В России за сутки умерли 459 пациентов с коронавирусом
A rescuer helps Transvaal water park visitors wearing only swimsuits to leave through the debris of its collapsed roof, in Moscow, late Saturday, Feb. 14, 2004. The vast glass roof covering a Moscow water park collapsed Saturday evening, killing at least eight people, injuring nearly 70 and trapping others under the rubble, according to Russian news agencies. The temperature in Moscow dropped to minus 17 degrees Celsius (2 degrees Fahrenheit) on Saturday. (AP Photo/ Anatoly Zhdanov, Komsomolskaya Pravda)«Я увидела, как погас свет и что-то полетело в меня»
17 лет назад в Москве рухнул «Трансвааль». Почему в аквапарке погибли 28 взрослых и детей?
В России впервые с октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19
Все материалы
Мир
Партнерский материал
При ракетном ударе по американской базе в Ираке погиб человек
Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство
Франция сообщила о крупной атаке «русских хакеров»
Хакеров из Северной Кореи уличили в атаке на Pfizer
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Генсек НАТО заявил о готовности к сотрудничеству и противостоянию с Россией
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии начались массовые обыски у журналистов и правозащитников
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Украинского депутата обвинили в избиении комика
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
Бывший президент Армении заявил об упущенной возможности признать Карабах
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
ДНР обвинила Украину в подготовке провокации на границе
Все материалы
Экономика
Россияне назвали причины недовольства начальством
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Счетная палата нашла бесцельную раздачу денег из бюджета
«Пандемия изменила правила — мы воспользовались возможностями»
Сооснователь фонда рассказал о перспективах рынка венчурных инвестиций
Россиян предупредили о подорожании электроники
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
В Литве объяснили страх перед Белорусской АЭС
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейца задержали за незаконную торговлю оружием
Зоя Фёдорова«Для меня настали смертельные минуты»
Убийство актрисы Зои Федоровой потрясло СССР. В ее гибели обвиняли КГБ и бриллиантовую мафию
Прокурор из Чечни отсудил рекордную для России компенсацию в 15 миллионов рублей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Массовые беспорядки в российской колонии попали на видео
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
Российский зэк умер после совместного употребления наркотиков с тюремщиком
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
После Гитлера
Как поверженная Германия выживала под английской оккупацией. Редкие снимки первых лет после войны
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Ставшая порноактрисой гимнастка описала сексуальные домогательства в спорте
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Губерниев потроллил российских биатлонисток перед гонкой чемпионата мира
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Рудковская решила зарегистрировать бренд «Гном Гномыч»
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Шварценеггер посвятил советскому тяжелоатлету Власову пост в Twitter
Все материалы
Культура
Российская актриса вышла замуж за миллионера
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
Врач заявил о прогрессирующей болезни у Бари Алибасова
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Отца американской рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьева заблокировали в нашумевшей соцсети Clubhouse
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»
Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
Спецпроекты «Ленты.ру» стали лучшими в России
«Я освободил невротиков»
Умер «король порно» Ларри Флинт. Как мальчик из бедной семьи построил на эротике целую империю?
Прощание с королем порно превратили в вечеринку со стриптизом
Меж двух огней
Байдена уличили в тесных связях с Google и Facebook. Как это повлияет на политику США?
82-летняя бабушка зарегистрировала одинокого внука в Tinder
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина зашел в собственную квартиру и пропал при загадочных обстоятельствах
Для переболевшего COVID-19 мужчины любая еда стала неотличима от свежей крови
Врач продал младенца после признания родителей в невозможности оплатить счета
Диетолог назвала способы победить тягу к сладкому при похудении
Все материалы
У российской Renault Arkana появилась лимитированная версия Pulse
10 вопросов для автомобильных знатоков
Еженедельная викторина для тех, у кого бензин в крови
Электрический кроссовер Skoda Enyaq получил спортивную версию
Спустившиеся с неба: забытое противостояние Mitsubishi и Subaru
Это соперничество началось задолго до Impreza STI и Lancer Evolution
Составлен рейтинг любимых японских автомобилей россиян
Автомобили каких цветов самые популярные?
Производители автоэмалей точно знают, какие цвета пользуются наибольшим спросом
Седан Aston Martin для арабских шейхов выставили на продажу
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы