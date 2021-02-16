В полиции не стали возбуждать дело на Пригожина по просьбе Шнурова

В полиции не стали возбуждать дело на продюсера Иосифа Пригожина по просьбе музыканта Сергея Шнурова. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат продюсера Сергей Жорин.

По утверждению юриста, постановление об отказе в возбуждении дела было вынесено во вторник, 16 февраля. «Я и раньше говорил, что никаких угроз убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью не было. И мы надеемся, что полиция проверит это заявление на состав заведомо ложного доноса. Потому что, на мой взгляд, при написании заявления Шнуров прекрасно понимал, что никакой угрозы жизни и здоровья от Пригожина в его адрес не исходит», — рассказал адвокат продюсера. Он отметил, что отказ МВД от дела был лишь вопросом времени.

Жорин также прокомментировал сам поступок лидера группы «Ленинград». «Это абсолютно утопичное действие, поскольку никакого состава преступления нет. Но что меня больше удивляет — это противоречие тому образу, который Шнур создавал себе долгие годы. Такого уличного хулигана, правдоруба и так далее. Эта череда его странных действий — неоднозначный вопрос на пресс-конференции, заявления в полицию на Пригожина. Но, может быть, это и есть настоящий Шнур, а все, что он показывал нам раньше, было обманом», — подытожил защитник. Он предположил, что рокер мог находиться в нетрезвом состоянии, когда решал подать заявление в полицию.

27 января текущего года сообщалось о том, что музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Он обвинял шоумена в угрозах.