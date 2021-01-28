Продюсер «Ласкового мая» пожурил Шнурова из-за заявления на Пригожина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пожурил музыканта Сергея Шнурова, заявившего в полицию на шоумена Иосифа Пригожина. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram.

«Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу», — заявил Разин. Он посоветовал музыканту «жить спокойно» и прекратить унижать своих коллег, а также не «говорить гадости в отношении простых людей».

27 января сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обратился в правоохранительные органы из-за угроз со стороны музыкального продюсера и Иосифа Пригожина. По словам адвоката рокера, конфликт звезд перерос из формата колких взаимных стихотворений в стадию угроз. В ответ шоумен поздравил музыканта с очередным пиаром и отметил, что его оппонент никак не может успокоиться.