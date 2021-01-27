Пригожин грубо ответил написавшему заявление в полицию Шнурову

Российский продюсер Иосиф Пригожин грубо ответил лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, написавшему на него заявление в полицию. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канала «360».

Шоумен поздравил музыканта с очередным пиаром и отметил, что его оппонент никак не может успокоиться. Он признался, что впервые слышит о том, что артист обратился в полицию. «Для меня это говно не существует», — сказал Пригожин.

Как передает Telegram-канал Mash, юрист продюсера Сергей Жорин считает, что у заявления Шнурова нет никаких юридических перспектив. Он добавил, что Пригожин посмеялся над документом. При этом сам шоумен готов подать на лидера «Ленинграда» заявление о заведомо ложном доносе.

Ранее в среду адвокат Шнурова Алексей Добрынин рассказал, что рокер написал заявление в правоохранительные органы. По его словам, конфликт звезд перерос из формата колких взаимных стихотворений в стадию угроз. Юрист считает, что действия Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).