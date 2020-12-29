Лишенный статуса святого Шнуров извинился перед спагетти-монстром

Музыкант Сергей Шнуров, лишенный статуса святого в церкви Летающего макаронного монстра, извинился, что не оправдал надежд пастафарианского божества. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Артист написал стихотворение, в котором попросил прощения у спагетти-монстра. Он вспомнил, что когда-то его исключили из школы из-за любви «зажечь», а теперь «погнали» из церкви.
«Быть в жопе, как тот перчик чили, пускай течет чужая желчь.
Меня из школы исключили за то, что я любил зажечь.
Быть на щите или на мушке привык я, грешен, не святой,
Теперь погнали из церквушки: пока из этой, а не той».
Шнуров предположил. что его исключение из церкви связано с тем, что он стал слишком скромен. Лидер группы «Ленинград» пообещал смиренно нести крест бывшего святого.
«Был недостаточно я остр, стал скромен в части я одежд.
Прости меня, спагетти-монстр, не оправдал твоих надежд!
От новости гудит столица: разжалован, пришел конверт.
Теперь по-прежнему молиться я буду как обычный смерд.
Запели уж на все лады: «Погляди-ка, вот, блин, пес».
Быть бывшим — это крест, владыка, его смиренно я понес.
Я что, лишь бытия приправа?
И в вашем блюде макаронном вы — бог, и это ваше право,
Не мне судить в вопросе оном.
Никак не выразить словами мой трепет,
Каждой запятой я преклоняюсь перед вами,
Ваш бывший, искренне, святой».
Ранее стало известно, что официальной причиной деканонизации назвали вступление Шнурова в Партию роста. В заключении церковного суда сообщается, что артист «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику».