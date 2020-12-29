Лишенный статуса святого Шнуров извинился перед спагетти-монстром

Музыкант Сергей Шнуров, лишенный статуса святого в церкви Летающего макаронного монстра, извинился, что не оправдал надежд пастафарианского божества. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артист написал стихотворение, в котором попросил прощения у спагетти-монстра. Он вспомнил, что когда-то его исключили из школы из-за любви «зажечь», а теперь «погнали» из церкви.

«Быть в жопе, как тот перчик чили, пускай течет чужая желчь.

Меня из школы исключили за то, что я любил зажечь.

Быть на щите или на мушке привык я, грешен, не святой,

Теперь погнали из церквушки: пока из этой, а не той».

Шнуров предположил. что его исключение из церкви связано с тем, что он стал слишком скромен. Лидер группы «Ленинград» пообещал смиренно нести крест бывшего святого.

«Был недостаточно я остр, стал скромен в части я одежд.

Прости меня, спагетти-монстр, не оправдал твоих надежд!

От новости гудит столица: разжалован, пришел конверт.

Теперь по-прежнему молиться я буду как обычный смерд.

Запели уж на все лады: «Погляди-ка, вот, блин, пес».

Быть бывшим — это крест, владыка, его смиренно я понес.

Я что, лишь бытия приправа?

И в вашем блюде макаронном вы — бог, и это ваше право,

Не мне судить в вопросе оном.

Никак не выразить словами мой трепет,

Каждой запятой я преклоняюсь перед вами,

Ваш бывший, искренне, святой».



Ранее стало известно, что официальной причиной деканонизации назвали вступление Шнурова в Партию роста. В заключении церковного суда сообщается, что артист «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику».