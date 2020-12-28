Музыканта и исполнительного продюсера телеканала RTVi Сергея Шнурова лишили статуса святого пастафарианской церкви Летающего макаронного монстра. Об этом сообщает издание «Подъем».

Официальной причиной деканонизации стало вступление Шнурова в «Партию роста». «Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки», — заявил глава храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич.

В заключении церковного суда сообщается, что Шнуров «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику». Прихожанам порекомендовали не слушать и не исполнять песни рокера.

5 апреля 2018 года лидера группы «Ленинград» одновременно с журналистом Александром Невзоровым приняли в пастафарианскую церковь и признали первыми святыми РПЦ МП (Русская Пастафарианская Церковь Макаронного Пастриархата). 20 февраля 2020 года Сергей Шнуров вступил в «Партию роста».