Шнурова и Невзорова признали святыми

Нижегородская пастафарианская церковь вручила публицисту Александру Невзорову удостоверение святого. Видео вручения 5 апреля появилось на YouTube.

Журналистка Светлана Махохей, вручавшая Невзорову «корочку», отметила, что нижегородские пастафарианцы признали его святым еще год назад, однако удостоверение выдали только в апреле. Отмечается, что в аналогичном статусе находится музыкант Сергей Шнуров, ему также передали документ.

РПЦ (Русская Пастафарианская Церковь Макаронного Пастриархата) зарегистрирована в России в 2013 году. Шнуров и Невзоров стали первыми святыми РПЦ.

При этом сообщество пастафарианцев, считающееся официальным, осудило этот шаг, уточнив, что у Русской пастафарианской церкви нет святых.

Пастафарианство, или Церковь Летающего Макаронного Монстра, — пародийная религия, основанная физиком Бобби Хендерсоном, выпускником Университета штата Орегон. Он решил придумать историю про Макаронного монстра в знак протеста против властей штата Канзас, решивших ввести в школьный курс теорию Разумного замысла. Согласно учению пастафарианства, первыми представителями религии были пираты.

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