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Невзоров рассказал о чудовищном поведении в самолетах «расфуфыренных девок»

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Определенная категория пассажирок самолетов всегда является источником проблем для окружающих поскольку ведет себя «чудовищно». Об этом в одной из передач Невзоровские среды» заявил телеведущий, публицист Александр Невзоров, комментируя недавний инцидент с женой футболиста Андрея Аршавина Алисой, снятой с рейса «Аэрофлота» Москва — Алматы из-за неподобающего поведения в самолете.

«У девочек бортпроводниц в «Аэрофлоте» есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами, — рассказал Невзоров. — Это означает «гламурное быдло». Вот бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок, как правило, чьих-нибудь жен, потому что, когда они такую видят, они понимают, что сейчас в любом случае будут проблемы, потому что ведут себя эти девки, как правило, чудовищно».

При этом, отметил Невзоров, бортпроводницы никогда не идут на обострение конфликта и всегда ищут компромисс. «Поскольку я все время летаю и хорошо знаю девчонок бортпроводниц, я с великой уверенностью могу сказать, что они никогда никакой «железности» не демонстрируют. Они никогда не идут ни на какое обострение. Они всегда до самого последнего ищут компромисс», — заявил он. Однако определенная категория пассажирок всегда является источником проблем.

Однако Аршавина, по его словам, «на самом деле, неплохая, она просто находится под влиянием той среды, в которой она живет и в которую она себя окунула.

На днях итернет-пользователей возмутило поведение на борту воздушного судна компании «Аэрофлот» жены футболиста Андрея Аршавина Алисы. Сообщалось также, что после инцидента стюардессе этого рейса приходили сообщения с угрозами — с номера, при звонке на который отвечает Алиса Аршавина.

Пользователи потребовали от Аршавиной извиниться перед сотрудниками авиакомпании и пройти лечение, поскольку заподозрили ее в неадекватности.

Как утверждала сама Аршавина, причиной ее выдворения из самолета стало ее решение поменять ребенку подгузник в салоне бизнес-класса и запах от ребенка, распространившийся по салону.

Как сообщал ранее «Аэрофлот», 6 января, с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

В рапорте старшего бортпроводника отмечалось, что Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, пассажирка, по словам сотрудников авиакомпании, отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

«За 200м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности», — отмечалось в сообщении перевозчика . Пассажирка получила неоднократные предупреждения, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание. Однако она проигнорировала требования экипажа. В рапорте также отмечается, что пассажирка Алиса Аршавина пыталась оказать давление на экипаж, называя себя майором ФСБ.

На основании всех этих фактов КВС принял решение о снятии пассажиров с рейса. Перевозчик располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

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