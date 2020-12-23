Шнуров стихами ответил на критику Хинштейна за употребление мата

Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров стихами ответил на критику депутата Александра Хинштейна в свой адрес. Очередное произведение он опубликовал в Instagram в среду, 23 декабря.
По словам музыканта, он не боится, что его заблокируют из-за фирменных эпиграмм. Он также не согласился с мнением народного избранника о том, что мат ограничивает русский язык.
Наплевать, пускай меня заблочат.
Я Хинштейну напишу ответ.
*** ему мешает, это точно.
Ну а жопа, не мешает, нет.
Широко сидит, а мыслит узко.
Мозг его от думы застрахуй.
Не бывает слов плохих на русском,
И по-русски у мужчины ***.
Шнуров особенно обругал внешность депутата и подчеркнул, что тот может лишь запрещать.
Депутат строчит стихи мне пенясь,
Но не ловит очевидных блох.
У него, скорей всего, там пенис.
Так бывает, что обидел бог.
Судя по лицу, он любит яства,
Да и по размеру вислых тить.
Расстрелять не может он *******,
Ну, хоть слово дайте запретить.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в стихотворной форме раскритиковал музыканта за мат. Депутат отметил, что Шнуров тысячи русских слов заменяет одним. 20 декабря лидер группы «Ленинград» также в стихах ответил на претензии к вопросу, который он задал президенту России Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.