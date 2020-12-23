Депутат Госдумы в стихах раскритиковал Шнурова за мат

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в стихах раскритиковал музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова за мат. Свое творчество парламентарий опубликовал в Twitter.

«Богат, могуч язык наш русский — Две сотни с лишним тысяч слов! / Но слаще всяческой "капусты" / Шнуру пять бранных "матюков" / Мат для Шнура — свобода, воля / Он без него, что без застолья / За то, чтоб сквернословить вволю — / Готов, как большевик, в подполье», — написал Хинштейн.

В стихотворной форме депутат отмечает, что Шнуров тысячи русских слов заменяет одним. «К чему терзанье, напряженье, / В раздумьях морщить лоб тугой?/ Любой вопрос, без промедленья, / Ответ последует простой», — пишет Хинштейн.

17 декабря президент Владимир Путин посоветовал Шнурову, который принял участие в большой пресс-конференции главы государства, заменить ненормативную лексику словом «редиска». Российский лидер ответил на вопрос музыканта о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат.

Путин также поблагодарил артиста за то, что он не стал материться на пресс-конференции.

Во время пресс-конференции Шнуров задал президенту два вопроса. Первый касался вмешательства российских хакеров, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году.

Ряд артистов посчитали вопросы музыканта неинтересными и не злободневными. В частности, такое мнение высказала бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.