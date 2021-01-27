Адвокат Пригожина прокомментировал заявление Шнурова

Адвокат музыкального продюсера Иосифа Пригожина Сергей Жорин прокомментировал заявление, написанное в полицию на его подзащитного лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Его слова приводит «360».

«Только что разговаривал с Иосифом Пригожиным. Он, конечно, крайне удивлен такому повороту событий», — рассказал Жорин. По его словам, Пригожин не затевал конфликт первым, однако «отвечал на выпады Шнура».

«В процессе разговора мы поняли, что, скорее всего, Шнур хочет сменить информационную повестку, потому что в последнее время он подвергается серьезной критике со стороны его почитателей», — предположил Жорин и привел в пример выступление Шнурова в качестве генпродюсера RTVi на пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Он также назвал заявление Шнурова «заведомо ложным доносом», так как музыкант «не воспринимал те или иные слова Пригожина как реальную угрозу для своей жизни и здоровья». По словам Жорина, в обещании Пригожина «треснуть по башке» Шнурова нет состава преступления.

Ранее Пригожин грубо ответил лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. «Для меня это говно не существует», — сказал он. Шоумен также поздравил музыканта с очередным пиаром и сказал, что впервые слышит о его обращении в полицию.

27 января адвокат Шнурова Алексей Добрынин рассказал, что рокер написал заявление в правоохранительные органы. По его словам, конфликт звезд перерос из формата колких взаимных стихотворений в стадию угроз. Юрист считает, что действия Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).