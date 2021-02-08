Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин оказался при смерти в Дубае из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его экстренно госпитализировали и спасли, об этом Пригожин рассказал в Instagram.

«Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно — самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни», — признался Пригожин.

Он добавил, что в больнице его состояние сильно ухудшилось: «И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже».

Продюсер рассказал, что врачи назначили ему терапию, выводящую организм из цитокинового шторма, реакции иммунной системы организма, способной привести к смерти. Он подчеркнул, что ему пришлось пережить «восемь дней ада».

Пригожин поблагодарил дубайских врачей, спасших его жизнь, а также их российских коллег, «которые контролировали все их действия дистанционно».