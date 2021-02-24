Россиян предупредили о возможном росте тарифов за свет и отопление

В России могут вырасти тарифы за световую и тепловую энергию из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Об этом в своем письме в Минэкономразвития и Минпромторг предупреждает замминистра энергетики Анатолий Яновский, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Как пишет издание, в 2021 году правительство планирует повысить утильсбор на специализированную технику (такую как бульдозеры и экскаваторы) и автомобили. В письме Минэнерго отмечается, что эта мера приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», поскольку пересмотр ставок утильсбора повлечет за собой рост себестоимости угля, что станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в ряде регионов — на электроэнергию.